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Уотфорд - Вест Бромвич Альбион 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
15 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Уотфорд
Вест Бромвич Альбион

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Уотфорд
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Уотфорд2 : 2Вест Бромвич Альбион
20.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Уотфорд3 : 2Вест Бромвич Альбион
08.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Уотфорд
03.03.2018 Англия - Премьер-лига 29-й тур Уотфорд1 : 0Вест Бромвич Альбион
30.09.2017 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Уотфорд
04.04.2017 Англия - Премьер-лига 31-й тур Уотфорд2 : 0Вест Бромвич Альбион
03.12.2016 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1Уотфорд
16.04.2016 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Уотфорд
15.08.2015 Англия - Премьер-лига 2-й тур Уотфорд0 : 0Вест Бромвич Альбион
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 1Уотфорд
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Уотфорд0 : 0
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Уотфорд1 : 0
22.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 2Уотфорд
08.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Уотфорд1 : 0
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
08.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Сандерленд2140
4
Плей-офф
Бёрнли2038
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Вест Бромвич Альбион2032
8 Уотфорд1931
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2026
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

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