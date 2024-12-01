Уотфорд - Вест Бромвич Альбион 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
15 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Карлос Корберан
История личных встреч
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 2
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|20.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|3 : 2
|08.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|30.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|04.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|03.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|16.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|15.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|11.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|0 : 0
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 2
|08.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 0
|11.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|21
|45
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|21
|42
| 3
Плей-офф
|Сандерленд
|21
|40
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|20
|38
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|20
|37
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|21
|34
|7
|Вест Бромвич Альбион
|20
|32
|8
|Уотфорд
|19
|31
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|21
|29
|10
|Суонси Сити
|21
|27
|11
|Бристоль Сити
|21
|27
|12
|Норвич Сити
|20
|26
|13
|Миллуолл
|20
|25
|14
|Дерби Каунти
|21
|24
|15
|Ковентри Сити
|21
|24
|16
|Престон Норт Энд
|21
|23
|17
|Сток Сити
|21
|22
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|21
|22
|19
|Лутон Таун
|21
|22
|20
|Оксфорд Юнайтед
|20
|18
|21
|Кардифф Сити
|20
|18
| 22
Зона вылета
|Портсмут
|19
|17
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|20
|17
| 24
Зона вылета
|Халл Сити
|21
|16