02:12 ()
Свернуть список

Эспаньол - Валенсия 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
18 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Эспаньол
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Валенсия, которое состоится 18 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Валенсия
Валенсия
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
12 Испания зщ Альваро Техеро
20 Чехия пз Алекс Крал
40 Канада пз Джастин Смит
17 Испания нп Хофре Каррерас
24 Франция нп Ирвен Кардона
7 Испания нп Хавьер Пуадо
13 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
15 Испания зщ Сесар Таррега
3 Испания зщ Кристьян Москера
21 Испания зщ Хесус Васкес
23 Испания пз Фран Перес
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
8 Испания пз Хави Герра
16 Испания пз Диего Лопес
22 Испания нп Луис Риоха
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Валенсия2 : 2Эспаньол
02.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Эспаньол2 : 2Валенсия
14.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Эспаньол1 : 1Валенсия
31.12.2021 Испания - Примера 19-й тур Валенсия1 : 2Эспаньол
16.07.2020 Испания - Примера 37-й тур Валенсия1 : 0Эспаньол
02.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Эспаньол1 : 2Валенсия
17.02.2019 Испания - Примера 24-й тур Валенсия0 : 0Эспаньол
26.08.2018 Испания - Примера 2-й тур Эспаньол2 : 0Валенсия
08.04.2018 Испания - Примера 31-й тур Валенсия1 : 0Эспаньол
19.11.2017 Испания - Примера 12-й тур Эспаньол0 : 2Валенсия
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Эспаньол0 : 0
09.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 1 : 0Эспаньол
03.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 0Эспаньол
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Эспаньол3 : 1
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 4 : 1Эспаньол
13.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 1 : 0Валенсия
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Валенсия0 : 1
04.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 3Валенсия
29.11.2024 Испания — Примера 15-й тур 2 : 1Валенсия
26.11.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 1Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1833
5
Лига Европы
Мальорка1827
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1626
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1725
9 Бетис1724
10 Жирона1722
11 Севилья1722
12 Сельта1721
13 Райо Вальекано1620
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1716
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1614
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1510

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close