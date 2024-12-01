Эспаньол - Валенсия 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
18 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Валенсия, которое состоится 18 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|20
|пз
|Алекс Крал
|40
|пз
|Джастин Смит
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|24
|нп
|Ирвен Кардона
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|13
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|23
|пз
|Фран Перес
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|пз
|Диего Лопес
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Рубен Бараха
История личных встреч
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|14.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|31.12.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 2
|17.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|26.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|08.04.2018
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|19.11.2017
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|09.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 0
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 0
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|13.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|29.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 1
|26.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|18
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|16
|26
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|17
|25
|9
|Бетис
|17
|24
|10
|Жирона
|17
|22
|11
|Севилья
|17
|22
|12
|Сельта
|17
|21
|13
|Райо Вальекано
|16
|20
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|17
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|15
|10