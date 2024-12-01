Вильярреал - Райо Вальекано 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
18 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Райо Вальекано, которое состоится 18 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Луис Жуниор
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|26
|зщ
|Пау Наварро
|2
|зщ
|Логан Кошта
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|6
|пз
|Денис Суарес
|21
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Айосе Перес
|15
|нп
|Тьерно Барри
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|23
|пз
|Оскар Мартин
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|14
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Иньиго Перес
История личных встреч
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|30.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|12.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 5
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|29.01.2020
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|3 : 1
|11.11.2018
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 2
|17.04.2016
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 3
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|18
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|16
|26
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|17
|25
|9
|Бетис
|17
|24
|10
|Жирона
|17
|22
|11
|Севилья
|17
|22
|12
|Сельта
|17
|21
|13
|Райо Вальекано
|16
|20
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|17
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|15
|10