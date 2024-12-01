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Вильярреал - Райо Вальекано 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
18 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Вильярреал
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Райо Вальекано, которое состоится 18 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Райо Вальекано
Мадрид
1 Бразилия вр Луис Жуниор
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
23 Испания зщ Серхи Кардона
26 Испания зщ Пау Наварро
2 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
18 Сенегал пз Пап Гейе
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
6 Испания пз Денис Суарес
21 Испания нп Йереми Пино
22 Испания нп Айосе Перес
15 Франция нп Тьерно Барри
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
16 Гана зщ Абдул Мумин
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
6 Сенегал пз Пате Сисс
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
23 Испания пз Оскар Мартин
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
14 Испания нп Серхио Камельо
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
28.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Вильярреал3 : 0Райо Вальекано
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Райо Вальекано1 : 1Вильярреал
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Райо Вальекано2 : 1Вильярреал
30.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Вильярреал0 : 1Райо Вальекано
12.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Райо Вальекано1 : 5Вильярреал
12.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Вильярреал2 : 0Райо Вальекано
29.01.2020 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано0 : 2Вильярреал
17.03.2019 Испания - Примера 28-й тур Вильярреал3 : 1Райо Вальекано
11.11.2018 Испания - Примера 12-й тур Райо Вальекано2 : 2Вильярреал
17.04.2016 Испания - Примера 33-й тур Райо Вальекано2 : 1Вильярреал
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Вильярреал1 : 2
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 2 : 0Вильярреал
04.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 0Вильярреал
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Вильярреал2 : 2
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 2 : 2Вильярреал
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Райо Вальекано3 : 3
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 0 : 1Райо Вальекано
04.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 3Райо Вальекано
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Райо Вальекано1 : 2
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 1 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1833
5
Лига Европы
Мальорка1827
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1626
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1725
9 Бетис1724
10 Жирона1722
11 Севилья1722
12 Сельта1721
13 Райо Вальекано1620
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1716
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1614
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1510

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