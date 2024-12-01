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Саутгемптон - Ливерпуль 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
18 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/4 финала
Саутгемптон
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ливерпуль, которое состоится 18 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Саутгемптон2 : 3Ливерпуль
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ливерпуль3 : 0Саутгемптон
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Саутгемптон4 : 4Ливерпуль
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль3 : 1Саутгемптон
17.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Саутгемптон1 : 2Ливерпуль
27.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
08.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль2 : 0Саутгемптон
04.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Саутгемптон1 : 0Ливерпуль
01.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
17.08.2019 Англия - Премьер-лига 2-й тур Саутгемптон1 : 2Ливерпуль
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Саутгемптон0 : 5
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Саутгемптон
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Саутгемптон1 : 5
29.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Саутгемптон
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Саутгемптон2 : 3Ливерпуль
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 2
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ливерпуль
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Ливерпуль
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 0
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Ливерпуль2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка английской лиги: «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
0 : 5
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
1 : 1 4 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
4 : 0
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
0 : 5
Уотфорд
Плимут Аргайл
2 : 0
Миллуолл
Лейтон Ориент
0 : 1
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
1 : 0
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
1 : 5
Блэкберн Роверс
Блэкпул
1 : 2
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
0 : 2
Барроу
Дерби Каунти
0 : 0 3 : 2
Эвертон
Донкастер Роверс
3 : 0
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
Лестер Сити
Транмир Роверс
4 : 0
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бирмингем Сити
Фулхэм
0 : 2
Кристал Пэлас
Норвич Сити
4 : 0
Вулверхэмптон
Бёрнли
2 : 0
Уимблдон
Ипсвич Таун
2 : 2 4 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
1 : 0
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
0 : 1
Кардифф Сити
Саутгемптон
3 : 5
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
0 : 1
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
1/16 финала
Сток Сити
Флитвуд Таун
1 : 1 2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
1 : 2
Престон Норт Энд
Фулхэм
1 : 1 16 : 15
Эвертон
Саутгемптон
1 : 1 5 : 6
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
0 : 1
Брентфорд
Лейтон Ориент
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Барнсли
7 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
3 : 2
Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
1 : 2
Уолсолл
Лестер Сити
0 : 0 0 : 3
Манчестер Сити
Уотфорд
2 : 1
Челси
Барроу
5 : 0
Уиком Уондерерс
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
Болтон Уондерерс
5 : 1
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Уимблдон
1 : 0
1/8 финала
Саутгемптон
Сток Сити
3 : 2
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
1 : 1 5 : 4
Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
2 : 3
Астон Вилла
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Челси
2 : 0
Престон Норт Энд
Арсенал
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
2 : 1
1/4 финала
Арсенал
Кристал Пэлас
18.12
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
18.12
Саутгемптон
Ливерпуль
18.12
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
19.12

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