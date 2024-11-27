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Серкль Брюгге - Истанбул Башакшехир 19 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
19 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
Серкль Брюгге
Истанбул Башакшехир

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серкль Брюгге - Истанбул Башакшехир, которое состоится 19 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
Австрия Фердинанд Фельдхофер
Турция Чагдаш Атан
История личных встреч
15.12.2024 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 18-й тур 1 : 1Серкль Брюгге
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 4Серкль Брюгге
08.12.2024 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 17-й тур Серкль Брюгге0 : 0
04.12.2024 Кубок Бельгии 1/8 финала Серкль Брюгге0 : 1
01.12.2024 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 16-й тур 3 : 2Серкль Брюгге
15.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 3 : 1Истанбул Башакшехир
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Истанбул Башакшехир3 : 1
08.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Истанбул Башакшехир3 : 0
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Истанбул Башакшехир4 : 1
27.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Истанбул Башакшехир1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси515
2
1/8 финала
Витория Гимарайнш513
3
1/8 финала
Фиорентина512
4
1/8 финала
Легия512
5
1/8 финала
Лугано512
6
1/8 финала
Шэмрок Роверс511
7
1/8 финала
Серкль Брюгге510
8
1/8 финала
Ягеллония510
9
Плей-офф
Рапид В510
10
Плей-офф
АПОЭЛ510
11
Плей-офф
Юргорден510
12
Плей-офф
Пафос59
13
Плей-офф
Гент59
14
Плей-офф
Олимпия Л59
15
Плей-офф
Хайденхайм59
16
Плей-офф
Копенгаген58
17
Плей-офф
Бетис57
18
Плей-офф
Панатинаикос57
19
Плей-офф
Викингур Р57
20
Плей-офф
Борац Б-Л57
21
Плей-офф
Омония56
22
Плей-офф
Млада-Болеслав56
23
Плей-офф
Хартс56
24
Плей-офф
Истанбул Башакшехир55
25 Целе54
26 Мольде54
27 ТСЦ54
28 Астана54
29 ХИК54
30 Санкт-Галлен54
31 Ноа54
32 ТНС53
33 Динамо Мн53
34 ЛАСК52
35 Петрокуб51
36 Ларн50

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