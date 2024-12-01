Жирона - Вальядолид 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
20 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Вальядолид, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Вальядолид
Вальядолид
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|10
|пз
|Ясер Асприлья
|23
|пз
|Иван Мартин
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|11
|пз
|Арно Данжума
|20
|нп
|Брайан Хиль
|13
|вр
|Карл Хейн
|5
|зщ
|Хави Санчес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|35
|зщ
|Джума Ба
|22
|зщ
|Лукас Роза
|10
|пз
|Иван Санчес
|12
|пз
|Марио Мартин
|20
|пз
|Станко Юрич
|23
|пз
|Ануар
|11
|пз
|Рауль Моро
|9
|нп
|Маркос Андре
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|09.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 27-й тур
|2 : 2
|18.09.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|1 : 0
|23.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|17.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|05.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|2 : 1
|03.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 3-й тур
|2 : 1
|24.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|0 : 0
|04.01.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 19-й тур
|1 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 0 4 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 2
|13.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 4 ДВ
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 5
|22.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|17
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|18
|27
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|17
|25
|9
|Бетис
|17
|24
|10
|Жирона
|17
|22
|11
|Севилья
|17
|22
|12
|Райо Вальекано
|17
|21
|13
|Сельта
|17
|21
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|17
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|16
|11