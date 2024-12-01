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Жирона - Вальядолид 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
20 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Жирона
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Вальядолид, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Вальядолид
Вальядолид
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
4 Испания зщ Арнау Мартинес
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
10 Колумбия пз Ясер Асприлья
23 Испания пз Иван Мартин
6 Нидерланды пз Донни ван де Бек
11 Нидерланды пз Арно Данжума
20 Испания нп Брайан Хиль
13 Эстония вр Карл Хейн
5 Испания зщ Хави Санчес
15 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
35 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
22 Бразилия зщ Лукас Роза
10 Испания пз Иван Санчес
12 Испания пз Марио Мартин
20 Хорватия пз Станко Юрич
23 Марокко пз Ануар
11 Испания пз Рауль Моро
9 Бразилия нп Маркос Андре
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Уругвай Пауло Пессолано
История личных встреч
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Вальядолид1 : 0Жирона
09.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Жирона2 : 1Вальядолид
12.02.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 27-й тур Вальядолид2 : 2Жирона
18.09.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 6-й тур Жирона1 : 0Вальядолид
23.04.2019 Испания - Примера 34-й тур Вальядолид1 : 0Жирона
17.08.2018 Испания - Примера 1-й тур Жирона0 : 0Вальядолид
05.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 24-й тур Жирона2 : 1Вальядолид
03.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 3-й тур Вальядолид2 : 1Жирона
24.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Вальядолид0 : 0Жирона
04.01.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 19-й тур Жирона1 : 0Вальядолид
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 2 : 1Жирона
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Жирона0 : 1
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Жирона0 : 3
04.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 0 4 : 3Жирона
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур 2 : 2Жирона
13.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Вальядолид1 : 0
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 2 : 1Вальядолид
03.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 4 ДВВальядолид
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Вальядолид0 : 5
22.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 2 : 0Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1833
5
Лига Европы
Вильярреал1727
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1827
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1725
9 Бетис1724
10 Жирона1722
11 Севилья1722
12 Райо Вальекано1721
13 Сельта1721
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1716
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1715
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1611

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