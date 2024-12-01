Валвейк - ПЕК Зволле 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
20 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - ПЕК Зволле, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|34
|зщ
|Люк Ваутерс
|33
|пз
|Файссал Аль-Мазиани
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|6
|пз
|Яссин Укили
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|22
|пз
|Tim van de Loo
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|9
|нп
|Оскар Завада
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|5
|зщ
|Тьерри Лутонда
|23
|пз
|Элиано Рейндерс
|34
|пз
|Nick Fichtinger
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Йонни Янсен
История личных встреч
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 2
|27.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 0
|06.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|21.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|08.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 0
|15.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|6 : 2
|13.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|1 : 1
|30.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|4 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|29.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|13.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|16
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|16
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|31
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|16
|29
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|16
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|16
|22
|9
|НАК Бреда
|16
|22
|10
|Херенвен
|16
|21
|11
|Виллем II
|16
|19
|12
|НЕК Неймеген
|16
|17
|13
|ПЕК Зволле
|16
|16
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|16
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|16
|6