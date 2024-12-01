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Валвейк - ПЕК Зволле 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
20 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Валвейк
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - ПЕК Зволле, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
ПЕК Зволле
Зволле
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
17 Кюрасао зщ Рошон ван Эйма
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
34 Нидерланды зщ Люк Ваутерс
33 Бельгия пз Файссал Аль-Мазиани
24 Нидерланды пз Годфрид Румерату
6 Нидерланды пз Яссин Укили
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
9 Польша нп Оскар Завада
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
5 Бельгия зщ Тьерри Лутонда
23 Нидерланды пз Элиано Рейндерс
34 Нидерланды пз Nick Fichtinger
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Валвейк1 : 1ПЕК Зволле
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур ПЕК Зволле1 : 2Валвейк
23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Валвейк0 : 2ПЕК Зволле
27.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПЕК Зволле0 : 0Валвейк
06.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле1 : 1Валвейк
21.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Валвейк1 : 1ПЕК Зволле
08.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Валвейк0 : 0ПЕК Зволле
15.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле6 : 2Валвейк
13.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 32-й тур Валвейк1 : 1ПЕК Зволле
30.11.2013 Нидерланды - Эредивизия 15-й тур ПЕК Зволле1 : 1Валвейк
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Валвейк4 : 1
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 3 : 2Валвейк
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Валвейк2 : 3
29.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 1Валвейк
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 2Валвейк
13.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур ПЕК Зволле0 : 1
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 0ПЕК Зволле
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПЕК Зволле1 : 0
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 0ПЕК Зволле
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур ПЕК Зволле3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Аякс1636
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1636
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1635
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1631
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1629
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1622
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1622
9 НАК Бреда1622
10 Херенвен1621
11 Виллем II1619
12 НЕК Неймеген1617
13 ПЕК Зволле1616
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1612
17
Зона вылета
Валвейк166
18
Зона вылета
Алмере Сити166

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