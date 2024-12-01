Брентфорд - Ноттингем Форест 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ноттингем Форест, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|16
|зщ
|Бен Ми
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|7
|нп
|Кевин Шейд
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|22
|пз
|Райан Йейтс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Томас Франк
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|20.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|01.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|20.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 3
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 1
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 0
|09.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 1
|01.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|16
|27
|6
|Борнмут
|16
|25
|7
|Астон Вилла
|16
|25
|8
|Фулхэм
|16
|24
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|24
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|23
|11
|Брентфорд
|16
|23
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|19
|15
|Кристал Пэлас
|16
|16
|16
|Эвертон
|15
|15
|17
|Лестер Сити
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|5