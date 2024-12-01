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Брентфорд - Ноттингем Форест 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Брентфорд
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ноттингем Форест, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
16 Англия зщ Бен Ми
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
24 Дания нп Миккель Дамсгор
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
7 Германия нп Кевин Шейд
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
22 Англия пз Райан Йейтс
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
20.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брентфорд3 : 2Ноттингем Форест
01.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ноттингем Форест1 : 1Брентфорд
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд2 : 1Ноттингем Форест
05.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Ноттингем Форест2 : 2Брентфорд
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Брентфорд1 : 1Ноттингем Форест
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ноттингем Форест1 : 3Брентфорд
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Брентфорд0 : 1Ноттингем Форест
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ноттингем Форест1 : 0Брентфорд
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Ноттингем Форест2 : 1Брентфорд
01.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Брентфорд2 : 1Ноттингем Форест
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 3 : 1Брентфорд
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Брентфорд
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брентфорд4 : 2
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Брентфорд
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брентфорд4 : 1
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест2 : 1
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 3Ноттингем Форест
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1634
3
Лига чемпионов
Арсенал1630
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1628
5
Лига Европы
Манчестер Сити1627
6 Борнмут1625
7 Астон Вилла1625
8 Фулхэм1624
9 Брайтон энд Хоув Альбион1624
10 Тоттенхэм Хотспур1623
11 Брентфорд1623
12 Ньюкасл Юнайтед1623
13 Манчестер Юнайтед1622
14 Вест Хэм Юнайтед1619
15 Кристал Пэлас1616
16 Эвертон1515
17 Лестер Сити1614
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1612
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон165

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