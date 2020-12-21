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Торино - Болонья 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
21 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Торино
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Болонья, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Болонья
Болонья
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
13 Чили зщ Гильермо Марипан
5 Марокко зщ Адам Масина
16 Норвегия зщ Маркус Педерсен
10 Хорватия пз Никола Влашич
77 Польша пз Кароль Линетты
28 Италия пз Самуэле Риччи
24 Хорватия пз Борна Соса
18 Шотландия нп Че Адамс
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
1 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Испания зщ Хуан Миранда
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
21 Дания пз Йенс Одгор
7 Италия нп Риккардо Орсолини
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
03.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Торино0 : 0Болонья
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Болонья2 : 0Торино
06.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Торино1 : 0Болонья
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Болонья2 : 1Торино
06.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 0Торино
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Торино2 : 1Болонья
21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Болонья1 : 1Торино
20.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Торино1 : 1Болонья
02.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Болонья1 : 1Торино
12.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Торино1 : 0Болонья
13.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 1Торино
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 0Торино
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Торино0 : 1
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Торино1 : 1
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 0Торино
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Болонья1 : 0
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 0Болонья
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 2Болонья
03.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Болонья4 : 0
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Болонья3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1637
2
Лига чемпионов
Наполи1635
3
Лига чемпионов
Интер М1534
4
Лига чемпионов
Фиорентина1531
5
Лига Европы
Лацио1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1628
7 Болонья1525
8 Милан1523
9 Удинезе1620
10 Торино1619
11 Эмполи1619
12 Рома1616
13 Дженоа1616
14 Лечче1616
15 Комо1615
16 Верона1615
17 Парма1615
18
Зона вылета
Кальяри1614
19
Зона вылета
Монца1610
20
Зона вылета
Венеция1610

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