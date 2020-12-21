Торино - Болонья 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
21 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Болонья, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Болонья
Болонья
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|5
|зщ
|Адам Масина
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|10
|пз
|Никола Влашич
|77
|пз
|Кароль Линетты
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|24
|пз
|Борна Соса
|18
|нп
|Че Адамс
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|06.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 1
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|13.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|34
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|16
|28
|7
|Болонья
|15
|25
|8
|Милан
|15
|23
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|16
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|16
|16
|13
|Дженоа
|16
|16
|14
|Лечче
|16
|16
|15
|Комо
|16
|15
|16
|Верона
|16
|15
|17
|Парма
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Монца
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|16
|10