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Хольштайн - Аугсбург 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
21 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Хольштайн
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Аугсбург, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Аугсбург
Аугсбург
1ГерманияврТимон Вайнер
6СербиязщМарко Ивезич
3ГерманиязщМарко Коменда
14ГерманиязщМакс Гешвилль
23ГерманиязщЛассе Розенбом
8ГерманиязщФинн Порат
10ГерманияпзЛьюис Холтби
22ГерманияпзНиколай Ремберг
37Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
7ГерманиянпСтивен Скрыбски
19ГерманиянпФил Харрес
22ХорватияврНеделько Лабрович
5ФранциязщКрислен Матсима
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
11ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
19НигерияпзФрэнк Оньека
17ХорватияпзКристиян Якич
8КосовопзЭльвис Реджбечай
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
21ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ГерманияМарцель Рапп
ДанияЙесс Торуп
История личных встреч
06.02.2019Кубок Германии1/8 финалаХольштайн0 : 1Аугсбург
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур4 : 1Хольштайн
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турХольштайн0 : 2
29.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур3 : 1Хольштайн
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турХольштайн0 : 3
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Хольштайн
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турАугсбург0 : 2
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур2 : 2Аугсбург
04.12.2024Кубок Германии1/8 финала2 : 2 4 : 5Аугсбург
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турАугсбург1 : 0
22.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур3 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1433
2
Лига чемпионов
Байер1429
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1427
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1427
5
Лига Европы
Фрайбург1424
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт1423
7 Майнц1422
8 Боруссия Д1422
9 Вердер1422
10 Вольфсбург1421
11 Боруссия М1421
12 Унион1417
13 Аугсбург1416
14 Хоффенхайм1414
15 Санкт-Паули1411
16
Стыковая зона
Хайденхайм1410
17
Зона вылета
Хольштайн145
18
Зона вылета
Бохум143

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