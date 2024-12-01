Хольштайн - Аугсбург 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
21 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Аугсбург, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|3
|зщ
|Марко Коменда
|14
|зщ
|Макс Гешвилль
|23
|зщ
|Лассе Розенбом
|8
|зщ
|Финн Порат
|10
|пз
|Льюис Холтби
|22
|пз
|Николай Ремберг
|37
|пз
|Армин Гигович
|7
|нп
|Стивен Скрыбски
|19
|нп
|Фил Харрес
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|17
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Йесс Торуп
История личных встреч
|06.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|29.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 5
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|14
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|14
|23
|7
|Майнц
|14
|22
|8
|Боруссия Д
|14
|22
|9
|Вердер
|14
|22
|10
|Вольфсбург
|14
|21
|11
|Боруссия М
|14
|21
|12
|Унион
|14
|17
|13
|Аугсбург
|14
|16
|14
|Хоффенхайм
|14
|14
|15
|Санкт-Паули
|14
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|14
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3