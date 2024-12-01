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Штутгарт - Санкт-Паули 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
21 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Штутгарт
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Санкт-Паули, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Санкт-Паули
Гамбург
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
8ФранцияпзЭнцо Мийо
5ГерманияпзЯнник Кайтель
6ГерманияпзАнгело Штиллер
27ГерманиянпКрис Фюрих
11ГерманиянпНик Вольтемаде
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
4АвстриязщДавид Немет
2ГрециязщМанолис Салиакас
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
16ГерманияпзКарло Бухальфа
23ГерманияпзФилипп Трой
17АнглиянпОладапо Афолаян
29ГвинеянпМорган Гилавоги
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
01.02.2020Германия - Вторая Бундеслига20-й турСанкт-Паули1 : 1Штутгарт
17.08.2019Германия - Вторая Бундеслига3-й турШтутгарт2 : 1Санкт-Паули
29.01.2017Германия - Вторая Бундеслига18-й турСанкт-Паули0 : 1Штутгарт
08.08.2016Германия - Вторая Бундеслига1-й турШтутгарт2 : 1Санкт-Паули
13.03.2011Германия - Бундеслига26-й турСанкт-Паули1 : 2Штутгарт
24.10.2010Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт2 : 0Санкт-Паули
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур1 : 3Штутгарт
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турШтутгарт5 : 1
06.12.2024Германия — Бундеслига13-й турШтутгарт3 : 2
03.12.2024Кубок Германии1/8 финала0 : 3Штутгарт
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур2 : 2Штутгарт
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турСанкт-Паули0 : 2
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур2 : 1Санкт-Паули
29.11.2024Германия — Бундеслига12-й турСанкт-Паули3 : 1
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур2 : 0Санкт-Паули
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турСанкт-Паули0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1433
2
Лига чемпионов
Байер1429
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1427
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1427
5
Лига Европы
Фрайбург1424
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт1423
7 Майнц1422
8 Боруссия Д1422
9 Вердер1422
10 Вольфсбург1421
11 Боруссия М1421
12 Унион1417
13 Аугсбург1416
14 Хоффенхайм1414
15 Санкт-Паули1411
16
Стыковая зона
Хайденхайм1410
17
Зона вылета
Хольштайн145
18
Зона вылета
Бохум143

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