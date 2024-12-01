Штутгарт - Санкт-Паули 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
21 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Санкт-Паули, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Санкт-Паули
Гамбург
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|8
|пз
|Энцо Мийо
|5
|пз
|Янник Кайтель
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|4
|зщ
|Давид Немет
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|23
|пз
|Филипп Трой
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Александер Блессин
История личных встреч
|01.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|29.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|08.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|13.03.2011
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|24.10.2010
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 3
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|14
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|14
|23
|7
|Майнц
|14
|22
|8
|Боруссия Д
|14
|22
|9
|Вердер
|14
|22
|10
|Вольфсбург
|14
|21
|11
|Боруссия М
|14
|21
|12
|Унион
|14
|17
|13
|Аугсбург
|14
|16
|14
|Хоффенхайм
|14
|14
|15
|Санкт-Паули
|14
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|14
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3