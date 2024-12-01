00:03 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 декабря
Суббота 21 декабря
Свернуть список

Гоу Эхед Иглс - НАК Бреда 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
21 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - НАК Бреда, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
НАК Бреда
Бреда
1ГерманияврЛука Плогман
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
5НидерландызщDean James
21НидерландыпзEnric Llansana
8НидерландыпзЭверт Линторст
19ФинляндияпзОливер Антман
7ДанияпзЯкоб Бреум
23НорвегиянпОливер Эдвардсен
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
99ПольшаврДаниэль Белица
2НидерландызщБойд Люкассен
5БельгиязщЯн ван ден Берг
15ЛюксембургпзЭнес Махмутович
21ИспанияпзМанель Ройо
20НорвегияпзФредрик Йенсен
16АвстралияпзМаксимильен Балар
11ГерманияпзРауль Паула
8НидерландыпзКлинт Леманс
77СловакиянпЛео Сауэр
10ИсландиянпЭлиас Мар Омарссон
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
История личных встреч
05.04.2021Нидерланды - Первый дивизион32-й турНАК Бреда0 : 1Гоу Эхед Иглс
11.12.2020Нидерланды - Первый дивизион16-й турГоу Эхед Иглс0 : 0НАК Бреда
26.10.2020Кубок Нидерландов1-й раундГоу Эхед Иглс6 : 0НАК Бреда
26.01.2020Нидерланды - Первый дивизион23-й турГоу Эхед Иглс1 : 0НАК Бреда
01.11.2019Нидерланды - Первый дивизион13-й турНАК Бреда1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.03.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турНАК Бреда1 : 0Гоу Эхед Иглс
22.11.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турГоу Эхед Иглс2 : 0НАК Бреда
02.04.2014Нидерланды - Эредивизия29-й турГоу Эхед Иглс2 : 1НАК Бреда
26.10.2013Нидерланды - Эредивизия11-й турНАК Бреда5 : 0Гоу Эхед Иглс
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 1 4 : 5Гоу Эхед Иглс
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур3 : 3Гоу Эхед Иглс
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турГоу Эхед Иглс5 : 0
01.12.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур3 : 2Гоу Эхед Иглс
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турГоу Эхед Иглс3 : 0
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турНАК Бреда1 : 2
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур0 : 2НАК Бреда
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турНАК Бреда1 : 0
24.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур2 : 2НАК Бреда
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турНАК Бреда0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Аякс1636
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1636
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1635
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1631
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1629
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1622
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1622
9 НАК Бреда1622
10 Херенвен1621
11 Виллем II1619
12 НЕК Неймеген1617
13 ПЕК Зволле1616
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1612
17
Зона вылета
Валвейк166
18
Зона вылета
Алмере Сити166

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close