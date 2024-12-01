Гоу Эхед Иглс - НАК Бреда 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
21 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - НАК Бреда, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
НАК Бреда
Бреда
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|21
|пз
|Enric Llansana
|8
|пз
|Эверт Линторст
|19
|пз
|Оливер Антман
|7
|пз
|Якоб Бреум
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|99
|вр
|Даниэль Белица
|2
|зщ
|Бойд Люкассен
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|15
|пз
|Энес Махмутович
|21
|пз
|Манель Ройо
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|16
|пз
|Максимильен Балар
|11
|пз
|Рауль Паула
|8
|пз
|Клинт Леманс
|77
|нп
|Лео Сауэр
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
Главные тренеры
|Рене Хаке
История личных встреч
|05.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|32-й тур
|0 : 1
|11.12.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 0
|26.10.2020
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|6 : 0
|26.01.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|01.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 1
|14.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|22.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 0
|02.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|29-й тур
|2 : 1
|26.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|11-й тур
|5 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 3
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|5 : 0
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|16
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|16
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|31
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|16
|29
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|16
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|16
|22
|9
|НАК Бреда
|16
|22
|10
|Херенвен
|16
|21
|11
|Виллем II
|16
|19
|12
|НЕК Неймеген
|16
|17
|13
|ПЕК Зволле
|16
|16
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|16
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|16
|6