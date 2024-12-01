Хераклес - Гронинген 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
21 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Гронинген, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|10
|пз
|Shiloh Zand
|8
|пз
|Марио Энгельс
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|43
|зщ
|Марвин Персман
|22
|пз
|Финн Стам
|8
|пз
|Йохан Хове
|4
|пз
|Йоей Пелюпесси
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|29
|нп
|Постема Романо
|26
|нп
|Thom van Bergen
|25
|нп
|Тейс Остинг
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Дик Люккин
История личных встреч
|24.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|18.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|4 : 2
|30.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|31.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 2
|19.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 0
|21.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 1
|27.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|04.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 1
|14.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 4
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|5 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|16
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|16
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|31
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|16
|29
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|16
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|16
|22
|9
|НАК Бреда
|16
|22
|10
|Херенвен
|16
|21
|11
|Виллем II
|16
|19
|12
|НЕК Неймеген
|16
|17
|13
|ПЕК Зволле
|16
|16
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|16
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|16
|6