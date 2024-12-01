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Хераклес - Гронинген 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
21 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Хераклес
Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Гронинген, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Гронинген
Гронинген
1НидерландыврFabian de Keijzer
2НидерландызщМимейрхел Бенита
4НидерландызщДамон Мирани
24СловакиязщИван Месик
12НидерландызщРубен Роскен
32НидерландызщСем Схеперман
14БельгияпзБрайан Де Кеерсмакер
26НидерландыпзДаниел ван Кам
10НидерландыпзShiloh Zand
8ГерманияпзМарио Энгельс
9НидерландынпДжизз Хорнкамп
1НидерландыврЭтьен Вассен
5ГерманиязщМарко Ренте
3НидерландызщТеймен Блокзейл
43БельгиязщМарвин Персман
22НидерландыпзФинн Стам
8НорвегияпзЙохан Хове
4НидерландыпзЙоей Пелюпесси
14НидерландыпзJorg Schreuders
29НидерландынпПостема Романо
26НидерландынпThom van Bergen
25НидерландынпТейс Остинг
Главные тренеры
НидерландыЭрвин ван де Лои
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
24.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турГронинген0 : 1Хераклес
18.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турХераклес4 : 2Гронинген
30.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турХераклес1 : 0Гронинген
23.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турГронинген0 : 1Хераклес
31.08.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турГронинген1 : 2Хераклес
19.01.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турГронинген3 : 0Хераклес
21.10.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турХераклес4 : 1Гронинген
27.01.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турГронинген3 : 3Хераклес
04.11.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турХераклес2 : 1Гронинген
14.01.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турХераклес1 : 4Гронинген
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаХераклес1 : 0 ДВ
14.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур5 : 2Хераклес
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турХераклес2 : 2
01.12.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 0Хераклес
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турХераклес2 : 2
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала3 : 1Гронинген
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур2 : 0Гронинген
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турГронинген0 : 0
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турГронинген2 : 0
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур5 : 0Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Аякс1636
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1636
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1635
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1631
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1629
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1622
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1622
9 НАК Бреда1622
10 Херенвен1621
11 Виллем II1619
12 НЕК Неймеген1617
13 ПЕК Зволле1616
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1612
17
Зона вылета
Валвейк166
18
Зона вылета
Алмере Сити166

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