Боавишта - АВС 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
21 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - АВС, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
АВС
Вила-даз-Авиш
|1
|вр
|Сезар
|15
|зщ
|Педру Гомеш
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|70
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|25
|пз
|Julio Dabo
|24
|пз
|Себастьян Перес
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|7
|нп
|Салвадор Агра
|9
|нп
|Роберт Боженик
|93
|вр
|Simao Bertelli
|4
|зщ
|Ignacio Rodriguez
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|24
|зщ
|Кики
|6
|пз
|Баптист Ру
|23
|пз
|Гуштаву Мендонса
|7
|пз
|Луиш Силва
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|29
|нп
|Зе Луиш
|17
|нп
|John Mercado
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|14
|35
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|14
|34
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|14
|27
|5
|Брага
|14
|25
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|22
|7
|Морейренсе
|14
|20
|8
|Фамаликан
|14
|19
|9
|Каза Пия
|14
|17
|10
|Жил Висенте
|14
|16
|11
|Риу Аве
|14
|16
|12
|Эшторил
|14
|14
|13
|Эштрела
|14
|12
|14
|АВС
|14
|12
|15
|Насьонал
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Боавишта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Арока
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|14
|9