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Боавишта - АВС 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
21 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Боавишта
АВС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - АВС, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
АВС
Вила-даз-Авиш
1 Бразилия вр Сезар
15 Португалия зщ Педру Гомеш
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
70 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
25 Гвинея-Бисау пз Julio Dabo
24 Колумбия пз Себастьян Перес
16 Португалия пз Жоэл да Силва
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
7 Португалия нп Салвадор Агра
9 Словакия нп Роберт Боженик
93 Бразилия вр Simao Bertelli
4 Уругвай зщ Ignacio Rodriguez
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
24 Португалия зщ Кики
6 Франция пз Баптист Ру
23 Португалия пз Гуштаву Мендонса
7 Португалия пз Луиш Силва
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
17 Эквадор нп John Mercado
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 2Боавишта
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Боавишта1 : 1
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 0Боавишта
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Боавишта0 : 2
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 2Боавишта
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур АВС1 : 1
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1АВС
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур АВС0 : 1
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала АВС3 : 2АВС
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 0АВС
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1436
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1435
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1434
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1427
5 Брага1425
6 Витория Гимарайнш1422
7 Морейренсе1420
8 Фамаликан1419
9 Каза Пия1417
10 Жил Висенте1416
11 Риу Аве1416
12 Эшторил1414
13 Эштрела1412
14 АВС1412
15 Насьонал1412
16
Стыковая зона
Боавишта1411
17
Зона вылета
Арока1411
18
Зона вылета
Фаренсе149

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