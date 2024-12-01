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Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
21 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Сток Сити

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Сток Сити
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сток Сити0 : 1Шеффилд Уэнсдей
16.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Сток Сити1 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Сток Сити
26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Сток Сити3 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Сток Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Сток Сити0 : 0Шеффилд Уэнсдей
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Сток Сити
01.12.2015 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Сток Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 3Шеффилд Уэнсдей
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
01.12.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Сток Сити2 : 2
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 1Сток Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 2 : 1Сток Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Сток Сити0 : 2
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Сток Сити0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Бёрнли2141
4
Плей-офф
Сандерленд2140
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Уотфорд2034
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2126
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

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