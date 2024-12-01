00:04 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 декабря
Суббота 21 декабря
Свернуть список

Халл Сити - Суонси Сити 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
21 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Халл Сити
Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Суонси Сити, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
10.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турХалл Сити0 : 1Суонси Сити
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСуонси Сити2 : 2Халл Сити
29.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турХалл Сити1 : 1Суонси Сити
17.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турСуонси Сити3 : 0Халл Сити
29.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турХалл Сити2 : 0Суонси Сити
11.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турСуонси Сити0 : 0Халл Сити
14.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турХалл Сити4 : 4Суонси Сити
03.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турСуонси Сити2 : 1Халл Сити
27.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турСуонси Сити2 : 2Халл Сити
22.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турХалл Сити3 : 2Суонси Сити
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 1Халл Сити
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турХалл Сити1 : 1
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турХалл Сити0 : 1
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур3 : 1Халл Сити
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турХалл Сити0 : 2
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турСуонси Сити2 : 3
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур1 : 2Суонси Сити
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й тур1 : 1Суонси Сити
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турСуонси Сити2 : 2
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й тур1 : 2Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Бёрнли2141
4
Плей-офф
Сандерленд2140
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Уотфорд2034
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2126
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close