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Лидс Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Лидс Юнайтед
Оксфорд Юнайтед

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 3
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 3 : 0Оксфорд Юнайтед
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Бёрнли2141
4
Плей-офф
Сандерленд2140
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Уотфорд2034
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2126
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

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