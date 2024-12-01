00:05 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 декабря
Суббота 21 декабря
Свернуть список

Плимут Аргайл - Мидлсбро 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Плимут Аргайл
Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Мидлсбро, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турМидлсбро0 : 2Плимут Аргайл
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турПлимут Аргайл3 : 3Мидлсбро
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 0Плимут Аргайл
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турПлимут Аргайл1 : 2
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур4 : 0Плимут Аргайл
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й тур6 : 1Плимут Аргайл
22.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турПлимут Аргайл2 : 2
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турМидлсбро1 : 0
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур3 : 1Мидлсбро
06.12.2024Англия — Чемпионшип19-й тур1 : 1Мидлсбро
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турМидлсбро3 : 1
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турМидлсбро0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Бёрнли2141
4
Плей-офф
Сандерленд2140
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Уотфорд2034
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2126
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close