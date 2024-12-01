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Гамбург - Гройтер Фюрт 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
21 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
Гамбург
Гройтер Фюрт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Гройтер Фюрт, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Гройтер Фюрт
Фюрт
История личных встреч
31.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й турГройтер Фюрт1 : 1Гамбург
21.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й турГамбург2 : 0Гройтер Фюрт
20.05.2023Германия - Вторая Бундеслига33-й турГамбург2 : 1Гройтер Фюрт
09.11.2022Германия - Вторая Бундеслига16-й турГройтер Фюрт1 : 0Гамбург
13.02.2021Германия - Вторая Бундеслига21-й турГамбург0 : 0Гройтер Фюрт
17.10.2020Германия - Вторая Бундеслига4-й турГройтер Фюрт0 : 1Гамбург
17.05.2020Германия - Вторая Бундеслига26-й турГройтер Фюрт2 : 2Гамбург
05.10.2019Германия - Вторая Бундеслига9-й турГамбург2 : 0Гройтер Фюрт
04.03.2019Германия - Вторая Бундеслига24-й турГамбург1 : 0Гройтер Фюрт
27.09.2018Германия - Вторая Бундеслига7-й турГройтер Фюрт0 : 0Гамбург
14.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й тур1 : 1Гамбург
08.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й турГамбург2 : 2
01.12.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й тур1 : 3Гамбург
23.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й турГамбург2 : 2
08.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й тур3 : 1Гамбург
15.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турГройтер Фюрт1 : 0
07.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й турГройтер Фюрт2 : 1
01.12.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й тур1 : 1Гройтер Фюрт
23.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й турГройтер Фюрт2 : 3
09.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й тур1 : 0Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эльверсберг1728
2
Повышение
Кёльн1628
3
Плей-офф за повышение
Магдебург1728
4 Падерборн 071628
5 Фортуна1726
6 Ганновер-961626
7 Кайзерслаутерн1626
8 Карлсруэ1626
9 Гамбург1625
10 Дармштадт 981624
11 Герта1621
12 Шальке-041720
13 Гройтер Фюрт1620
14 Нюрнберг1619
15 Пройссен Мюнстер1615
16
Стыковая зона
Ульм 18461613
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1613
18
Зона вылета
Ян168

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