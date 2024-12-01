Гамбург - Гройтер Фюрт 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
21 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Гройтер Фюрт, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Гройтер Фюрт
Фюрт
История личных встреч
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|09.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|17.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|05.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|04.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|27.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эльверсберг
|17
|28
| 2
Повышение
|Кёльн
|16
|28
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|17
|28
|4
|Падерборн 07
|16
|28
|5
|Фортуна
|17
|26
|6
|Ганновер-96
|16
|26
|7
|Кайзерслаутерн
|16
|26
|8
|Карлсруэ
|16
|26
|9
|Гамбург
|16
|25
|10
|Дармштадт 98
|16
|24
|11
|Герта
|16
|21
|12
|Шальке-04
|17
|20
|13
|Гройтер Фюрт
|16
|20
|14
|Нюрнберг
|16
|19
|15
|Пройссен Мюнстер
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Ян
|16
|8