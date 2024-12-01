Нюрнберг - Айнтрахт Б 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
21 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Айнтрахт Б, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|10.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|02.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|28.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|31.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 2
|30.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|25.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 3
|10.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|28.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|6 : 1
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|06.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 3
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эльверсберг
|17
|28
| 2
Повышение
|Кёльн
|16
|28
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|17
|28
|4
|Падерборн 07
|16
|28
|5
|Фортуна
|17
|26
|6
|Ганновер-96
|16
|26
|7
|Кайзерслаутерн
|16
|26
|8
|Карлсруэ
|16
|26
|9
|Гамбург
|16
|25
|10
|Дармштадт 98
|16
|24
|11
|Герта
|16
|21
|12
|Шальке-04
|17
|20
|13
|Гройтер Фюрт
|16
|20
|14
|Нюрнберг
|16
|19
|15
|Пройссен Мюнстер
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Ян
|16
|8