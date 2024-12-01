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Нюрнберг - Айнтрахт Б 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
21 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
Нюрнберг
Айнтрахт Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Айнтрахт Б, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
02.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й турНюрнберг2 : 1Айнтрахт Б
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турАйнтрахт Б2 : 2Нюрнберг
10.03.2023Германия - Вторая Бундеслига24-й турНюрнберг2 : 0Айнтрахт Б
02.09.2022Германия - Вторая Бундеслига7-й турАйнтрахт Б4 : 2Нюрнберг
28.02.2021Германия - Вторая Бундеслига23-й турНюрнберг0 : 0Айнтрахт Б
31.10.2020Германия - Вторая Бундеслига6-й турАйнтрахт Б3 : 2Нюрнберг
30.04.2018Германия - Вторая Бундеслига32-й турНюрнберг2 : 0Айнтрахт Б
25.11.2017Германия - Вторая Бундеслига15-й турАйнтрахт Б2 : 3Нюрнберг
10.02.2017Германия - Вторая Бундеслига20-й турНюрнберг1 : 1Айнтрахт Б
28.08.2016Германия - Вторая Бундеслига3-й турАйнтрахт Б6 : 1Нюрнберг
15.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й тур3 : 1Нюрнберг
06.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й тур2 : 1Нюрнберг
01.12.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й турНюрнберг2 : 2
22.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й тур3 : 2Нюрнберг
08.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й турНюрнберг0 : 0
15.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турАйнтрахт Б0 : 3
08.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й тур5 : 0Айнтрахт Б
30.11.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й турАйнтрахт Б0 : 0
24.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й тур3 : 2Айнтрахт Б
08.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й турАйнтрахт Б3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эльверсберг1728
2
Повышение
Кёльн1628
3
Плей-офф за повышение
Магдебург1728
4 Падерборн 071628
5 Фортуна1726
6 Ганновер-961626
7 Кайзерслаутерн1626
8 Карлсруэ1626
9 Гамбург1625
10 Дармштадт 981624
11 Герта1621
12 Шальке-041720
13 Гройтер Фюрт1620
14 Нюрнберг1619
15 Пройссен Мюнстер1615
16
Стыковая зона
Ульм 18461613
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1613
18
Зона вылета
Ян168

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