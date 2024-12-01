Эвертон - Челси 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
22 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Челси, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Челси
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Роберт Санчес
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|7
|нп
|Педру Нету
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Энцо Мареска
История личных встреч
|15.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|08.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 0
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|17
|28
|6
|Манчестер Сити
|17
|27
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|8
|Борнмут
|16
|25
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|10
|Фулхэм
|16
|24
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Кристал Пэлас
|17
|16
|16
|Эвертон
|15
|15
|17
|Лестер Сити
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|5