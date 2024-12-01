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Эвертон - Челси 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
22 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Эвертон
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Челси, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Челси
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
18АнглиязщЭшли Янг
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
27СенегалпзИдрисса Гейе
8БельгияпзОрель Мангала
16МалипзАбдулайе Дукуре
11АнглиянпДжек Харрисон
10СенегалнпИлиман Ндиайе
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
1ИспанияврРоберт Санчес
2ФранциязщАксель Дисаси
4АнглиязщТосин Адарабиойо
6АнглиязщЛеви Колвилл
27ФранциязщМало Гюсто
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
7ПортугалиянпПедру Нету
19АнглиянпДжейдон Санчо
15СенегалнпНиколас Джексон
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
ИталияЭнцо Мареска
История личных встреч
15.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турЧелси6 : 0Эвертон
10.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турЭвертон2 : 0Челси
18.03.2023Англия - Премьер-лига28-й турЧелси2 : 2Эвертон
06.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турЭвертон0 : 1Челси
01.05.2022Англия - Премьер-лига35-й турЭвертон1 : 0Челси
16.12.2021Англия - Премьер-лига17-й турЧелси1 : 1Эвертон
08.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турЧелси2 : 0Эвертон
12.12.2020Англия - Премьер-лига12-й турЭвертон1 : 0Челси
08.03.2020Англия - Премьер-лига29-й турЧелси4 : 0Эвертон
07.12.2019Англия - Премьер-лига16-й турЭвертон3 : 1Челси
14.12.2024Англия — Премьер-лига16-й тур0 : 0Эвертон
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турЭвертон4 : 0
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й тур4 : 0Эвертон
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турЭвертон0 : 0
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур0 : 0Эвертон
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турЧелси5 : 1
15.12.2024Англия — Премьер-лига16-й турЧелси2 : 1
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур1 : 3Челси
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й тур3 : 4Челси
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й тур1 : 5Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1634
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Астон Вилла1728
6 Манчестер Сити1727
7 Ньюкасл Юнайтед1726
8 Борнмут1625
9 Брайтон энд Хоув Альбион1725
10 Фулхэм1624
11 Тоттенхэм Хотспур1623
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1622
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Кристал Пэлас1716
16 Эвертон1515
17 Лестер Сити1614
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон165

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