00:55 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 декабря
Воскресенье 22 декабря
Свернуть список

Аталанта - Эмполи 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
22 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Аталанта
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Эмполи, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Эмполи
Эмполи
29ИталияврМарко Карнезекки
3Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
8ХорватияпзМарио Пашалич
13Бразилияпз Эдерсон
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигериянпАдемола Лукман
32ИталиянпМатео Ретеги
23КолумбияврДевис Васкес
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
21ИталиязщМаттиа Вити
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
8АнглияпзФаустино Анджорин
6ШотландияпзЛиам Хендерсон
93МароккопзЮссеф Мале
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
28.04.2024Италия - Серия А34-й турАталанта2 : 0Эмполи
30.10.2023Италия - Серия А10-й турЭмполи0 : 3Аталанта
17.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турАталанта2 : 1Эмполи
30.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турЭмполи0 : 2Аталанта
21.05.2022Италия - Серия А38-й турАталанта0 : 1Эмполи
17.10.2021Италия - Серия А8-й турЭмполи1 : 4Аталанта
15.04.2019Италия - Серия А32-й турАталанта0 : 0Эмполи
25.11.2018Италия - Серия А13-й турЭмполи3 : 2Аталанта
21.05.2017Италия - Серия А37-й турЭмполи0 : 1Аталанта
20.12.2016Италия - Серия А18-й турАталанта2 : 1Эмполи
18.12.2024Кубок Италии1/8 финалаАталанта6 : 1
14.12.2024Италия — Серия А16-й тур0 : 1Аталанта
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турАталанта2 : 3
06.12.2024Италия — Серия А15-й турАталанта2 : 1
02.12.2024Италия — Серия А14-й тур0 : 2Аталанта
13.12.2024Италия — Серия А16-й турЭмполи0 : 1
08.12.2024Италия — Серия А15-й тур1 : 4Эмполи
04.12.2024Кубок Италии1/8 финала2 : 2 3 : 4Эмполи
30.11.2024Италия — Серия А14-й тур3 : 0Эмполи
25.11.2024Италия — Серия А13-й турЭмполи1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1738
2
Лига чемпионов
Аталанта1637
3
Лига чемпионов
Интер М1534
4
Лига чемпионов
Фиорентина1531
5
Лига Европы
Лацио1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1628
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1620
10 Торино1719
11 Эмполи1619
12 Рома1616
13 Дженоа1716
14 Лечче1616
15 Комо1615
16 Верона1715
17 Парма1615
18
Зона вылета
Кальяри1614
19
Зона вылета
Монца1610
20
Зона вылета
Венеция1610

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close