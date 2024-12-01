Аталанта - Эмполи 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
22 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Эмполи, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Эмполи
Эмполи
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|8
|пз
|Марио Пашалич
|13
|пз
|Эдерсон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|32
|нп
|Матео Ретеги
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|93
|пз
|Юссеф Мале
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|17.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|2 : 1
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|0 : 2
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|15.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 2
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|20.12.2016
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|18.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|13.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|04.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 3 : 4
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|34
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|16
|28
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|17
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|16
|16
|13
|Дженоа
|17
|16
|14
|Лечче
|16
|16
|15
|Комо
|16
|15
|16
|Верона
|17
|15
|17
|Парма
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Монца
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|16
|10