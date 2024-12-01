Вольфсбург - Боруссия Д 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
22 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия Д, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|20
|зщ
|Ридле Баку
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|9
|нп
|Мохамед Амура
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|1
|вр
|Грегор Кобель
|2
|зщ
|Ян Коуто
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|7
|пз
|Джованни Рейна
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Нури Шахин
История личных встреч
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|6 : 0
|08.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|6 : 1
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 2
|03.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|13.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|15
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Майнц
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вердер
|15
|25
|7
|Боруссия М
|15
|24
|8
|Фрайбург
|15
|24
|9
|Штутгарт
|15
|23
|10
|Боруссия Д
|14
|22
|11
|Вольфсбург
|14
|21
|12
|Унион
|15
|17
|13
|Аугсбург
|15
|16
|14
|Санкт-Паули
|15
|14
|15
|Хоффенхайм
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|15
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3