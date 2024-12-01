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Вольфсбург - Боруссия Д 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
22 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Вольфсбург
Боруссия Д

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия Д, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия Д
Дортмунд
1 Польша вр Камиль Грабара
2 Германия зщ Килиан Фишер
18 Словакия зщ Денис Вавро
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
20 Германия зщ Ридле Баку
24 Германия пз Бенце Дардаи
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
9 Алжир нп Мохамед Амура
11 Португалия нп Тьягу Томаш
1 Швейцария вр Грегор Кобель
2 Бразилия зщ Ян Коуто
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
23 Германия пз Эмре Джан
13 Германия пз Паскаль Грос
8 Германия пз Феликс Нмеча
7 США пз Джованни Рейна
14 Германия нп Максимилиан Байер
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Турция Нури Шахин
История личных встреч
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Вольфсбург1 : 0 ДВБоруссия Д
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Вольфсбург1 : 1Боруссия Д
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия Д1 : 0Вольфсбург
07.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Боруссия Д6 : 0Вольфсбург
08.11.2022 Германия - Бундеслига 14-й тур Вольфсбург2 : 0Боруссия Д
16.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Боруссия Д6 : 1Вольфсбург
27.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Вольфсбург1 : 3Боруссия Д
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Вольфсбург0 : 2Боруссия Д
03.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Боруссия Д2 : 0Вольфсбург
23.05.2020 Германия - Бундеслига 27-й тур Вольфсбург0 : 2Боруссия Д
13.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 3 : 2Вольфсбург
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Вольфсбург4 : 3
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Вольфсбург3 : 0
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 5Вольфсбург
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Вольфсбург1 : 0
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Боруссия Д1 : 1
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Боруссия Д2 : 3
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 1 : 1Боруссия Д
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Боруссия Д1 : 1
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 3Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1536
2
Лига чемпионов
Байер1532
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1527
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1527
5
Лига Европы
Майнц1525
6
Квалификация Лиги конференций
Вердер1525
7 Боруссия М1524
8 Фрайбург1524
9 Штутгарт1523
10 Боруссия Д1422
11 Вольфсбург1421
12 Унион1517
13 Аугсбург1516
14 Санкт-Паули1514
15 Хоффенхайм1514
16
Стыковая зона
Хайденхайм1410
17
Зона вылета
Хольштайн158
18
Зона вылета
Бохум143

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