ПСВ Эйндховен - Фейеноорд 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
22 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Фейеноорд, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|5
|пз
|Иван Перишич
|7
|пз
|Малик Тилльман
|9
|нп
|Люк де Йонг
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|16
|зщ
|Уго Буэно
|27
|пз
|Антони Миламбо
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|10
|пз
|Калвин Стенгс
|14
|пз
|Игор Пайшао
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
Главные тренеры
|Петер Бош
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|24.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 0
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|04.08.2023
|Суперкубок Нидерландов 2023
|Финал
|0 : 1
|05.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 2
|18.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 3
|08.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 2
|19.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 4
|14.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|8 : 0
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 0
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|6 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 5
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 2
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|5 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|16
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|16
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|32
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|17
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|16
|22
|9
|НАК Бреда
|17
|22
|10
|Херенвен
|17
|21
|11
|Виллем II
|16
|19
|12
|НЕК Неймеген
|16
|17
|13
|ПЕК Зволле
|17
|17
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|17
|9
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|17
|7