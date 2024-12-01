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ПСВ Эйндховен - Фейеноорд 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
22 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Фейеноорд, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Фейеноорд
Роттердам
1АргентинаврВальтер Бенитес
2НидерландызщРик Карсдорп
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
17БразилиязщМауро Жуниор
34МароккопзИсмаэль Сайбари
20НидерландыпзГус Тиль
23НидерландыпзЙоей Верман
5ХорватияпзИван Перишич
7СШАпзМалик Тилльман
9НидерландынпЛюк де Йонг
22ГерманияврТимон Велленройтер
26НидерландызщДживайро Рид
3НидерландызщТомас Белен
33СловакиязщДавид Ганцко
16ИспаниязщУго Буэно
27НидерландыпзАнтони Миламбо
6АлжирпзРамиз Зерруки
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
10НидерландыпзКалвин Стенгс
14БразилияпзИгор Пайшао
29МексиканпСантьяго Хименес
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
04.08.2024Суперкубок Нидерландов 2024ФиналПСВ Эйндховен4 : 4 2 : 4Фейеноорд
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турПСВ Эйндховен2 : 2Фейеноорд
24.01.2024Кубок Нидерландов1/8 финалаФейеноорд1 : 0ПСВ Эйндховен
03.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турФейеноорд1 : 2ПСВ Эйндховен
04.08.2023Суперкубок Нидерландов 2023ФиналФейеноорд0 : 1ПСВ Эйндховен
05.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турФейеноорд2 : 2ПСВ Эйндховен
18.09.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турПСВ Эйндховен4 : 3Фейеноорд
08.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд2 : 2ПСВ Эйндховен
19.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турПСВ Эйндховен0 : 4Фейеноорд
14.03.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турПСВ Эйндховен1 : 1Фейеноорд
17.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаПСВ Эйндховен8 : 0
14.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур1 : 0ПСВ Эйндховен
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур1 : 0ПСВ Эйндховен
06.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турПСВ Эйндховен6 : 1
01.12.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур2 : 5ПСВ Эйндховен
17.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 2Фейеноорд
14.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турФейеноорд5 : 2
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турФейеноорд4 : 2
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур2 : 3Фейеноорд
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турФейеноорд1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Аякс1636
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1636
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1635
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1732
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1731
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1725
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1622
9 НАК Бреда1722
10 Херенвен1721
11 Виллем II1619
12 НЕК Неймеген1617
13 ПЕК Зволле1717
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1612
17
Зона вылета
Алмере Сити179
18
Зона вылета
Валвейк177

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