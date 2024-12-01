Санта-Клара - Брага 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
22 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Брага, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Брага
Брага
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|13
|зщ
|Луиш Роша
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|42
|пз
|Лукас Соарес
|6
|пз
|Адриано
|35
|пз
|Sergio Araujo
|32
|пз
|Матеус Нунес
|70
|нп
|Vinicius
|9
|нп
|Алиссон Сафира
|11
|нп
|Габриэл Силва
|1
|вр
|Лима Матеус
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|10
|пз
|Андре Орта
|6
|пз
|Витор Карвальо
|16
|пз
|Родриго Саласар
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|77
|нп
|Габри Мартинес
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|7
|нп
|Брума
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|5 : 3
|05.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 4
|28.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|6 : 0
|26.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 1
|25.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|05.06.2020
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 2
|28.10.2019
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|06.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|14
|35
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|14
|34
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|14
|27
|5
|Брага
|14
|25
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|22
|7
|Каза Пия
|15
|20
|8
|Морейренсе
|14
|20
|9
|Фамаликан
|15
|19
|10
|Жил Висенте
|14
|16
|11
|Риу Аве
|14
|16
|12
|Эшторил
|14
|14
|13
|АВС
|15
|13
|14
|Эштрела
|14
|12
|15
|Насьонал
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|15
|11