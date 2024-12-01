00:56 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 декабря
Воскресенье 22 декабря
Свернуть список

Санта-Клара - Брага 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
22 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Санта-Клара
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Брага, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Брага
Брага
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
13 Португалия зщ Луиш Роша
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
42 Бразилия пз Лукас Соарес
6 Бразилия пз Адриано
35 Португалия пз Sergio Araujo
32 Бразилия пз Матеус Нунес
70 Бразилия нп Vinicius
9 Бразилия нп Алиссон Сафира
11 Бразилия нп Габриэл Силва
1 Бразилия вр Лима Матеус
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
4 Мали зщ Сику Ньякате
10 Португалия пз Андре Орта
6 Бразилия пз Витор Карвальо
16 Уругвай пз Родриго Саласар
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
77 Испания нп Габри Мартинес
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
7 Португалия нп Брума
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Брага5 : 3Санта-Клара
05.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 4Брага
28.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Брага0 : 0Санта-Клара
20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Брага6 : 0Санта-Клара
26.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 1Брага
14.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Санта-Клара0 : 1Брага
29.01.2021 Кубок Португалии 1/4 финала Брага2 : 1Санта-Клара
25.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Брага0 : 1Санта-Клара
05.06.2020 Португалия - Примейра 25-й тур Санта-Клара3 : 2Брага
28.10.2019 Португалия - Примейра 8-й тур Брага2 : 0Санта-Клара
18.12.2024 Кубок Португалии 1/8 финала 2 : 1 ДВСанта-Клара
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Санта-Клара
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Санта-Клара
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 1Санта-Клара
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Брага3 : 3
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 3 : 0Брага
06.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Брага2 : 2
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Брага
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Брага3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1436
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1435
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1434
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1427
5 Брага1425
6 Витория Гимарайнш1422
7 Каза Пия1520
8 Морейренсе1420
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1416
11 Риу Аве1416
12 Эшторил1414
13 АВС1513
14 Эштрела1412
15 Насьонал1412
16
Стыковая зона
Фаренсе1512
17
Зона вылета
Боавишта1512
18
Зона вылета
Арока1511

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close