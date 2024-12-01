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Вест Бромвич Альбион - Бристоль Сити 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
22 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Вест Бромвич Альбион
Бристоль Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Бристоль Сити, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Бристоль Сити
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бристоль Сити0 : 0Вест Бромвич Альбион
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Бристоль Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
26.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Бристоль Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
18.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Бристоль Сити
19.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бристоль Сити2 : 2Вест Бромвич Альбион
23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0Бристоль Сити
22.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Бристоль Сити0 : 3Вест Бромвич Альбион
27.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 1Бристоль Сити
09.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Бристоль Сити3 : 2Вест Бромвич Альбион
15.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
08.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Бристоль Сити1 : 1
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 1Бристоль Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 3 : 0Бристоль Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Бристоль Сити4 : 0
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 1 : 0Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Уотфорд2134
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Бристоль Сити2127
12 Суонси Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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