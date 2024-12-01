Ян - Дармштадт 98 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
22 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Дармштадт 98, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ян
Регенсбург
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|28.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|16.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|19.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|24.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|30.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|06.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|10.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|30.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|21.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|13.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 3
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|5 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Карлсруэ
|17
|29
| 2
Повышение
|Гамбург
|17
|28
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|17
|28
|4
|Кёльн
|16
|28
|5
|Магдебург
|17
|28
|6
|Падерборн 07
|17
|28
|7
|Фортуна
|17
|26
|8
|Ганновер-96
|16
|26
|9
|Кайзерслаутерн
|16
|26
|10
|Дармштадт 98
|16
|24
|11
|Нюрнберг
|17
|22
|12
|Герта
|16
|21
|13
|Шальке-04
|17
|20
|14
|Гройтер Фюрт
|17
|20
|15
|Пройссен Мюнстер
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Ян
|16
|8