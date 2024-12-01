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Ян - Дармштадт 98 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
22 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
Ян
Дармштадт 98

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Дармштадт 98, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
28.01.2023 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Дармштадт 982 : 0Ян
16.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ян2 : 0Дармштадт 98
19.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Ян0 : 2Дармштадт 98
24.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Дармштадт 980 : 2Ян
30.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Ян1 : 1Дармштадт 98
26.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Дармштадт 980 : 0Ян
06.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ян3 : 0Дармштадт 98
10.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Дармштадт 982 : 2Ян
30.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Дармштадт 981 : 1Ян
21.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ян1 : 1Дармштадт 98
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 4 : 2Ян
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Ян0 : 1
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Ян0 : 3
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 0Ян
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Ян0 : 1
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Дармштадт 985 : 1
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 2Дармштадт 98
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 1 : 0Дармштадт 98
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Дармштадт 980 : 0
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 2Дармштадт 98
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Карлсруэ1729
2
Повышение
Гамбург1728
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1728
4 Кёльн1628
5 Магдебург1728
6 Падерборн 071728
7 Фортуна1726
8 Ганновер-961626
9 Кайзерслаутерн1626
10 Дармштадт 981624
11 Нюрнберг1722
12 Герта1621
13 Шальке-041720
14 Гройтер Фюрт1720
15 Пройссен Мюнстер1716
16
Стыковая зона
Ульм 18461714
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1713
18
Зона вылета
Ян168

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