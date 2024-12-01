Бенфика - Эшторил 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
23 Декабря 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эшторил, которое состоится 23 Декабря 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|44
|зщ
|Кевен Бома
|23
|зщ
|Педру Алвару
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|20
|зщ
|Wagner Pina
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|17
|нп
|Fabricio Garcia
|11
|нп
|Элдер Кошта
|9
|нп
|Алехандро Маркес
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|10.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|07.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 5
|20.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 1
|04.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|11.02.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 3
|21.04.2018
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 2
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 2
|06.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|15
|37
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|14
|35
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|15
|28
|5
|Санта-Клара
|15
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|22
|7
|Каза Пия
|15
|20
|8
|Морейренсе
|15
|20
|9
|Фамаликан
|15
|19
|10
|Жил Висенте
|14
|16
|11
|Риу Аве
|14
|16
|12
|Эшторил
|14
|14
|13
|АВС
|15
|13
|14
|Эштрела
|14
|12
|15
|Насьонал
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|15
|11