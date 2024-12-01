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Бенфика - Эшторил 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
23 Декабря 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Бенфика
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эшторил, которое состоится 23 Декабря 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
17 Турция нп Керем Актюркоглу
14 Греция нп Вангелис Павлидис
27 Испания вр Хоэль Роблес
44 Того зщ Кевен Бома
23 Португалия зщ Педру Алвару
25 Австрия зщ Феликс Бахер
20 Португалия зщ Wagner Pina
7 Бразилия пз Винисиус Заносело
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
12 Португалия пз Жоау Карвалью
17 Кабо-Верде нп Fabricio Garcia
11 Ангола нп Элдер Кошта
9 Испания нп Алехандро Маркес
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
10.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Бенфика3 : 1Эшторил
07.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Эшторил0 : 1Бенфика
23.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика1 : 0Эшторил
09.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил0 : 1Бенфика
06.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Эшторил1 : 5Бенфика
20.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика2 : 1Эшторил
30.10.2021 Португалия - Примейра 10-й тур Эшторил1 : 1Бенфика
04.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Бенфика2 : 0Эшторил
11.02.2021 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Эшторил1 : 3Бенфика
21.04.2018 Португалия - Примейра 31-й тур Эшторил1 : 2Бенфика
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 0 : 2Бенфика
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 1Бенфика
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бенфика0 : 0
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 0
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 2Бенфика
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Эшторил0 : 2
06.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 2Эшторил
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Эшторил2 : 1
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил0 : 0
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 4 : 0Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1537
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг1436
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1435
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1528
5 Санта-Клара1527
6 Витория Гимарайнш1422
7 Каза Пия1520
8 Морейренсе1520
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1416
11 Риу Аве1416
12 Эшторил1414
13 АВС1513
14 Эштрела1412
15 Насьонал1412
16
Стыковая зона
Фаренсе1512
17
Зона вылета
Боавишта1512
18
Зона вылета
Арока1511

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