Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
26 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|29
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|24
|вр
|Андре Онана
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|35
|зщ
|Джонни Эванс
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Витор Перейра
|Витор Перейра
|Рубен Аморим
История личных встреч
|01.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 4
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|03.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|15.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|1 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|17
|28
|6
|Астон Вилла
|17
|28
|7
|Манчестер Сити
|17
|27
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|9
|Фулхэм
|17
|25
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|17
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Эвертон
|16
|16
|16
|Кристал Пэлас
|17
|16
|17
|Лестер Сити
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|17
|6