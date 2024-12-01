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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
26 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
29 Португалия нп Гонсалу Гедеш
10 Бразилия нп Матеус Кунья
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
24 Камерун вр Андре Онана
5 Англия зщ Гарри Магуайр
35 Северная Ирландия зщ Джонни Эванс
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
9 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Португалия Витор Перейра
Португалия Витор Перейра
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
01.02.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон3 : 4Манчестер Юнайтед
14.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
03.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
29.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вулверхэмптон0 : 1Манчестер Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Вулверхэмптон1 : 2Манчестер Юнайтед
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
01.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Вулверхэмптон
15.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Манчестер Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 3Вулверхэмптон
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 2
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 4 : 0Вулверхэмптон
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вулверхэмптон2 : 4
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 4 : 3Манчестер Юнайтед
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1639
2
Лига чемпионов
Челси1735
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Борнмут1728
6 Астон Вилла1728
7 Манчестер Сити1727
8 Ньюкасл Юнайтед1726
9 Фулхэм1725
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1723
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1722
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Эвертон1616
16 Кристал Пэлас1716
17 Лестер Сити1714
18
Зона вылета
Вулверхэмптон1712
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон176

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