Челси - Фулхэм 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Фулхэм, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|7
|нп
|Педру Нету
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|10
|пз
|Том Кейрни
|18
|пз
|Андреас Перейра
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|11
|нп
|Адама Траоре
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Марку Силва
История личных встреч
|13.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|12.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|02.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|01.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 3
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|17
|28
|6
|Астон Вилла
|17
|28
|7
|Манчестер Сити
|17
|27
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|9
|Фулхэм
|17
|25
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|17
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Эвертон
|16
|16
|16
|Кристал Пэлас
|17
|16
|17
|Лестер Сити
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|17
|6