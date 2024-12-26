23:09 ()
Свернуть список

Челси - Фулхэм 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Челси
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Фулхэм, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Фулхэм
Лондон
1ИспанияврРоберт Санчес
27ФранциязщМало Гюсто
4АнглиязщТосин Адарабиойо
6АнглиязщЛеви Колвилл
3ИспаниязщМарк Кукурелья
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
7ПортугалиянпПедру Нету
11АнглиянпНони Мадуэке
15СенегалнпНиколас Джексон
1ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
10ШотландияпзТом Кейрни
18БразилияпзАндреас Перейра
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
8УэльснпГарри Уилсон
11ИспаниянпАдама Траоре
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
13.01.2024Англия - Премьер-лига21-й турЧелси1 : 0Фулхэм
02.10.2023Англия - Премьер-лига7-й турФулхэм0 : 2Челси
30.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЧелси2 : 0Фулхэм
03.02.2023Англия - Премьер-лига22-й турЧелси0 : 0Фулхэм
12.01.2023Англия - Премьер-лига7-й турФулхэм2 : 1Челси
01.05.2021Англия - Премьер-лига34-й турЧелси2 : 0Фулхэм
16.01.2021Англия - Премьер-лига19-й турФулхэм0 : 1Челси
03.03.2019Англия - Премьер-лига29-й турФулхэм1 : 2Челси
02.12.2018Англия - Премьер-лига14-й турЧелси2 : 0Фулхэм
01.03.2014Англия - Премьер-лига28-й турФулхэм1 : 3Челси
22.12.2024Англия — Премьер-лига17-й тур0 : 0Челси
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турЧелси5 : 1
15.12.2024Англия — Премьер-лига16-й турЧелси2 : 1
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур1 : 3Челси
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й тур3 : 4Челси
22.12.2024Англия — Премьер-лига17-й турФулхэм0 : 0
14.12.2024Англия — Премьер-лига16-й тур2 : 2Фулхэм
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й турФулхэм1 : 1
05.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турФулхэм3 : 1
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1639
2
Лига чемпионов
Челси1735
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Борнмут1728
6 Астон Вилла1728
7 Манчестер Сити1727
8 Ньюкасл Юнайтед1726
9 Фулхэм1725
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1723
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1722
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Эвертон1616
16 Кристал Пэлас1716
17 Лестер Сити1714
18
Зона вылета
Вулверхэмптон1712
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон176

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close