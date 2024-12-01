Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|4
|зщ
|Морато
|34
|зщ
|Ола Айна
|19
|зщ
|Алекс Морено
|22
|пз
|Райан Йейтс
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|11
|нп
|Крис Вуд
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|20
|вр
|Фрейзер Форстер
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|14
|пз
|Арчи Грей
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|19
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|15.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|24.09.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 6
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 5
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|17
|28
|6
|Астон Вилла
|17
|28
|7
|Манчестер Сити
|17
|27
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|9
|Фулхэм
|17
|25
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|17
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Эвертон
|16
|16
|16
|Кристал Пэлас
|17
|16
|17
|Лестер Сити
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|17
|6