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Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
4 Бразилия зщ Морато
34 Нигерия зщ Ола Айна
19 Испания зщ Алекс Морено
22 Англия пз Райан Йейтс
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
20 Англия вр Фрейзер Форстер
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
13 Италия зщ Дестини Удоджи
14 Англия пз Арчи Грей
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
19 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
15.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ноттингем Форест0 : 2Тоттенхэм Хотспур
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ноттингем Форест2 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ноттингем Форест0 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.09.2014 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Ноттингем Форест
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест2 : 1
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 3Ноттингем Форест
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 6
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур4 : 3
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 5Тоттенхэм Хотспур
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1639
2
Лига чемпионов
Челси1735
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Борнмут1728
6 Астон Вилла1728
7 Манчестер Сити1727
8 Ньюкасл Юнайтед1726
9 Фулхэм1725
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1723
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1722
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Эвертон1616
16 Кристал Пэлас1716
17 Лестер Сити1714
18
Зона вылета
Вулверхэмптон1712
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон176

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