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Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдей

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Мидлсбро2 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Мидлсбро
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Мидлсбро3 : 1Шеффилд Уэнсдей
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Мидлсбро
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Мидлсбро
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Мидлсбро1 : 4Шеффилд Уэнсдей
26.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Мидлсбро0 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Мидлсбро
30.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Мидлсбро0 : 0Шеффилд Уэнсдей
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Мидлсбро
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 3 : 3Мидлсбро
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Мидлсбро1 : 0
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 3 : 1Мидлсбро
06.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Мидлсбро
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Мидлсбро3 : 1
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 3Шеффилд Уэнсдей
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
01.12.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Вест Бромвич Альбион2235
8 Уотфорд2134
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Суонси Сити2227
12 Бристоль Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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