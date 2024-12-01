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Норвич Сити - Миллуолл 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Норвич Сити
Миллуолл

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Миллуолл, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турМиллуолл1 : 0Норвич Сити
20.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турНорвич Сити3 : 1Миллуолл
04.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл2 : 3Норвич Сити
19.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турНорвич Сити2 : 0Миллуолл
02.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турМиллуолл0 : 0Норвич Сити
03.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турНорвич Сити0 : 0Миллуолл
02.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл1 : 3Норвич Сити
10.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турНорвич Сити4 : 3Миллуолл
01.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турНорвич Сити2 : 1Миллуолл
26.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турМиллуолл4 : 0Норвич Сити
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур2 : 1Норвич Сити
15.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турНорвич Сити1 : 2
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур0 : 0Норвич Сити
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й тур3 : 0Норвич Сити
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турНорвич Сити4 : 2
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турМиллуолл1 : 0
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур1 : 0Миллуолл
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турМиллуолл0 : 1
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турМиллуолл0 : 1
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур1 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Вест Бромвич Альбион2235
8 Уотфорд2134
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Суонси Сити2227
12 Бристоль Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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