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Уотфорд - Портсмут 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Уотфорд
Портсмут

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Портсмут, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
09.04.2007Англия - Премьер-лига33-й турУотфорд4 : 2Портсмут
18.11.2006Англия - Премьер-лига13-й турПортсмут2 : 1Уотфорд
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур2 : 1Уотфорд
15.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турУотфорд2 : 1
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур1 : 1Уотфорд
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турУотфорд0 : 0
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турУотфорд1 : 0
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турПортсмут4 : 1
13.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур4 : 0Портсмут
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турПортсмут0 : 0
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турПортсмут3 : 0
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур2 : 2Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Вест Бромвич Альбион2235
8 Уотфорд2134
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Суонси Сити2227
12 Бристоль Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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