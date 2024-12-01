Сток Сити - Лидс Юнайтед 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
26 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|05.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|09.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|5 : 0
|27.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 5
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 3
|19.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 1
|05.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|3 : 1
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 2
|10.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|0 : 2
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|4 : 0
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|1 : 1
|10.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|3 : 1
|07.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|2 : 0
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|22
|48
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|22
|45
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|22
|44
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|22
|43
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|21
|37
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|22
|35
|7
|Вест Бромвич Альбион
|22
|35
|8
|Уотфорд
|21
|34
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|22
|32
|10
|Миллуолл
|21
|28
|11
|Суонси Сити
|22
|27
|12
|Бристоль Сити
|22
|27
|13
|Норвич Сити
|22
|26
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|22
|25
|15
|Лутон Таун
|22
|25
|16
|Дерби Каунти
|22
|24
|17
|Ковентри Сити
|22
|24
|18
|Престон Норт Энд
|22
|23
|19
|Сток Сити
|22
|22
|20
|Портсмут
|20
|20
|21
|Халл Сити
|22
|19
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|21
|18
| 23
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|21
|18
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|21
|18