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Сток Сити - Лидс Юнайтед 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
26 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Сток Сити
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Сток Сити
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Сток Сити1 : 0Лидс Юнайтед
09.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лидс Юнайтед5 : 0Сток Сити
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Лидс Юнайтед2 : 2 4 : 5Сток Сити
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сток Сити0 : 3Лидс Юнайтед
19.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Сток Сити2 : 1Лидс Юнайтед
05.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Сток Сити
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 0Сток Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Сток Сити2 : 2
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 1Сток Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 2 : 1Сток Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Сток Сити0 : 2
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Лидс Юнайтед4 : 0
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Вест Бромвич Альбион2235
8 Уотфорд2134
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Суонси Сити2227
12 Бристоль Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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