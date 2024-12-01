Арсенал - Ипсвич Таун 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
27 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ипсвич Таун, которое состоится 27 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|29
|пз
|Кай Хаверц
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|2
|зщ
|Гарри Кларк
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|8
|пз
|Калвин Филлипс
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Микель Артета
|Киран Маккенна
История личных встреч
|25.01.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|12.01.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 5
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 4
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Ипсвич Таун». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|18
|35
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|18
|34
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|29
|6
|Борнмут
|18
|29
|7
|Манчестер Сити
|18
|28
|8
|Фулхэм
|18
|28
|9
|Астон Вилла
|18
|28
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|18
|22
|15
|Эвертон
|17
|17
|16
|Кристал Пэлас
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|17
|14
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|6