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Арсенал - Ипсвич Таун 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
27 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Арсенал
Ипсвич Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ипсвич Таун, которое состоится 27 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
29 Германия пз Кай Хаверц
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
23 Испания пз Микель Мерино
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
1 Косово вр Ариянет Мурич
2 Англия зщ Гарри Кларк
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
18 Англия зщ Бен Джонсон
8 Англия пз Калвин Филлипс
12 Швеция пз Йенс Каюсте
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
25.01.2011 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Арсенал3 : 0Ипсвич Таун
12.01.2011 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ипсвич Таун1 : 0Арсенал
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 5Арсенал
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Арсенал3 : 2
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Арсенал0 : 0
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Арсенал3 : 0
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Арсенал
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Ипсвич Таун0 : 4
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ипсвич Таун1 : 2
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ипсвич Таун0 : 1
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Ипсвич Таун». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1639
2
Лига чемпионов
Челси1835
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1834
4
Лига чемпионов
Арсенал1733
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1829
6 Борнмут1829
7 Манчестер Сити1828
8 Фулхэм1828
9 Астон Вилла1828
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1823
12 Брентфорд1723
13 Вест Хэм Юнайтед1823
14 Манчестер Юнайтед1822
15 Эвертон1717
16 Кристал Пэлас1817
17 Вулверхэмптон1815
18
Зона вылета
Лестер Сити1714
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон186

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