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Порту - Боавишта 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
28 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Порту
Боавишта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Боавишта, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Боавишта
Порту
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
4 Бразилия зщ Отавио
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
11 Бразилия зщ Пепе
16 Испания пз Нико Гонсалес
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
10 Португалия пз Фабиу Виейра
86 Португалия пз Родригу Мора
9 Испания нп Саму Омородион
1 Бразилия вр Сезар
35 Португалия зщ Goncalo Miguel
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
70 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
25 Гвинея-Бисау пз Julio Dabo
24 Колумбия пз Себастьян Перес
16 Португалия пз Жоэл да Силва
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
7 Португалия нп Салвадор Агра
23 Португалия нп Tiago Machado
Главные тренеры
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Порту2 : 1Боавишта
05.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Боавишта1 : 1Порту
30.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Порту1 : 0Боавишта
12.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Боавишта1 : 4Порту
20.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Боавишта0 : 1Порту
30.10.2021 Португалия - Примейра 10-й тур Порту4 : 1Боавишта
13.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Порту2 : 2Боавишта
26.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Боавишта0 : 5Порту
23.06.2020 Португалия - Примейра 28-й тур Порту4 : 0Боавишта
11.11.2019 Португалия - Примейра 11-й тур Боавишта0 : 1Порту
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 3Порту
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Порту2 : 0
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Порту2 : 0
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Порту
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Порту2 : 0
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Боавишта0 : 0
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 2Боавишта
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Боавишта1 : 1
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 0Боавишта
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Боавишта0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика1538
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг1537
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1537
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1528
5 Санта-Клара1527
6 Витория Гимарайнш1523
7 Каза Пия1520
8 Морейренсе1520
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1517
11 Риу Аве1516
12 Эштрела1515
13 Эшторил1514
14 Насьонал1513
15 АВС1513
16
Стыковая зона
Фаренсе1512
17
Зона вылета
Боавишта1512
18
Зона вылета
Арока1511

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