Порту - Боавишта 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
28 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Боавишта, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Боавишта
Порту
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|4
|зщ
|Отавио
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|11
|зщ
|Пепе
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|86
|пз
|Родригу Мора
|9
|нп
|Саму Омородион
|1
|вр
|Сезар
|35
|зщ
|Goncalo Miguel
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|70
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|25
|пз
|Julio Dabo
|24
|пз
|Себастьян Перес
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|7
|нп
|Салвадор Агра
|23
|нп
|Tiago Machado
Главные тренеры
|Витор Бруну
История личных встреч
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|05.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 4
|20.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 1
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|4 : 1
|13.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 2
|26.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 5
|23.06.2020
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|4 : 0
|11.11.2019
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|15
|38
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|15
|37
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|15
|37
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|15
|28
|5
|Санта-Клара
|15
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|7
|Каза Пия
|15
|20
|8
|Морейренсе
|15
|20
|9
|Фамаликан
|15
|19
|10
|Жил Висенте
|15
|17
|11
|Риу Аве
|15
|16
|12
|Эштрела
|15
|15
|13
|Эшторил
|15
|14
|14
|Насьонал
|15
|13
|15
|АВС
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|15
|11