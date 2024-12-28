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Тоттенхэм Хотспур - Вулверхэмптон 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вулверхэмптон, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Англия Гари О'Нил
Португалия Витор Перейра
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Вулверхэмптон
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон2 : 1Тоттенхэм Хотспур
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вулверхэмптон1 : 0Тоттенхэм Хотспур
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Вулверхэмптон
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Вулверхэмптон
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вулверхэмптон2 : 2 2 : 3Тоттенхэм Хотспур
22.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон0 : 1Тоттенхэм Хотспур
16.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вулверхэмптон
27.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.03.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Вулверхэмптон
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 6
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур4 : 3
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 5Тоттенхэм Хотспур
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон2 : 0
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 3Вулверхэмптон
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 2
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 4 : 0Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1742
2
Лига чемпионов
Челси1835
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1834
4
Лига чемпионов
Арсенал1733
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1829
6 Борнмут1829
7 Манчестер Сити1828
8 Фулхэм1828
9 Астон Вилла1828
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1823
12 Брентфорд1723
13 Вест Хэм Юнайтед1823
14 Манчестер Юнайтед1822
15 Эвертон1717
16 Кристал Пэлас1817
17 Вулверхэмптон1815
18
Зона вылета
Лестер Сити1814
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон186

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