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Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич Альбион 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
29 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
08.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Шеффилд Юнайтед
26.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Вест Бромвич Альбион
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Шеффилд Юнайтед
11.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Вест Бромвич Альбион1 : 0Шеффилд Юнайтед
09.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Вест Бромвич Альбион
18.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 0Шеффилд Юнайтед
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Вест Бромвич Альбион
28.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Шеффилд Юнайтед
23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Шеффилд Юнайтед
14.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Вест Бромвич Альбион
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 0 : 2Шеффилд Юнайтед
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
08.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Шеффилд Юнайтед
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
22.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
15.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
08.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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