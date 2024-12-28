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Мидлсбро - Бёрнли 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
29 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Мидлсбро
Бёрнли

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Бёрнли, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
06.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Бёрнли1 : 1Мидлсбро
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Мидлсбро1 : 2Бёрнли
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Бёрнли3 : 1Мидлсбро
08.04.2017 Англия - Премьер-лига 32-й тур Мидлсбро0 : 0Бёрнли
26.12.2016 Англия - Премьер-лига 18-й тур Бёрнли1 : 0Мидлсбро
19.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Бёрнли1 : 1Мидлсбро
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро1 : 2Бёрнли
15.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Мидлсбро1 : 0Бёрнли
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Мидлсбро3 : 3
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 3 : 3Мидлсбро
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Мидлсбро1 : 0
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 3 : 1Мидлсбро
06.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Бёрнли1 : 1Мидлсбро
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 0 : 2Бёрнли
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Бёрнли2 : 1
15.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 2Бёрнли
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Бёрнли0 : 0
06.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Бёрнли1 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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