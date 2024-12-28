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Бристоль Сити - Портсмут 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Бристоль Сити
Портсмут

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Портсмут, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Портсмут3 : 0Бристоль Сити
10.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Бристоль Сити2 : 1Портсмут
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Бристоль Сити1 : 0
22.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 0Бристоль Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Бристоль Сити1 : 1
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 1Бристоль Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Портсмут3 : 0Бристоль Сити
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 2 : 1Портсмут
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Портсмут4 : 1
13.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 4 : 0Портсмут
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Портсмут0 : 0
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Портсмут3 : 0Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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