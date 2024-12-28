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Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
29 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Престон Норт Энд
Шеффилд Уэнсдей

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Престон Норт Энд
29.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Престон Норт Энд0 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1Престон Норт Энд
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Престон Норт Энд
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Престон Норт Энд1 : 0Шеффилд Уэнсдей
08.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 3Престон Норт Энд
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Престон Норт Энд2 : 1Шеффилд Уэнсдей
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Престон Норт Энд3 : 3Шеффилд Уэнсдей
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Престон Норт Энд
30.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 1Престон Норт Энд
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Престон Норт Энд1 : 0
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Престон Норт Энд1 : 1
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 2Престон Норт Энд
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Престон Норт Энд
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 3 : 3Шеффилд Уэнсдей
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 3Шеффилд Уэнсдей
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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