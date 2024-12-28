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Ипсвич Таун - Челси 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
30 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ипсвич Таун
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Челси, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Челси
Лондон
1 Косово вр Ариянет Мурич
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Англия зщ Люк Вулфенден
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
18 Англия зщ Бен Джонсон
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
10 Англия нп Конор Чаплин
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
19 Англия нп Лиам Делап
12 Швеция вр Филип Йоргенсен
2 Франция зщ Аксель Дисаси
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
18 Франция пз Кристофер Нкунку
7 Португалия нп Педру Нету
14 Португалия нп Жоау Феликс
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Ипсвич Таун0 : 4
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ипсвич Таун1 : 2
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ипсвич Таун0 : 1
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Челси1 : 2
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Челси
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Челси5 : 1
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Челси2 : 1
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 3Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1742
2
Лига чемпионов
Арсенал1836
3
Лига чемпионов
Челси1835
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1834
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1829
6 Борнмут1829
7 Манчестер Сити1828
8 Фулхэм1828
9 Астон Вилла1828
10 Брайтон энд Хоув Альбион1826
11 Брентфорд1824
12 Тоттенхэм Хотспур1823
13 Вест Хэм Юнайтед1823
14 Манчестер Юнайтед1822
15 Эвертон1717
16 Кристал Пэлас1817
17 Вулверхэмптон1815
18
Зона вылета
Лестер Сити1814
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1812
20
Зона вылета
Саутгемптон186

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