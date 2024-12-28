Ипсвич Таун - Челси 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
30 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Челси, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Челси
Лондон
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|10
|нп
|Конор Чаплин
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|19
|нп
|Лиам Делап
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|7
|нп
|Педру Нету
|14
|нп
|Жоау Феликс
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Энцо Мареска
История личных встреч
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 4
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|36
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|18
|35
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|18
|34
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|29
|6
|Борнмут
|18
|29
|7
|Манчестер Сити
|18
|28
|8
|Фулхэм
|18
|28
|9
|Астон Вилла
|18
|28
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|26
|11
|Брентфорд
|18
|24
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|23
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|18
|22
|15
|Эвертон
|17
|17
|16
|Кристал Пэлас
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|6