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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
24 Камерун вр Андре Онана
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
20 Португалия зщ Диогу Дало
12 Нидерланды зщ Тирелл Маласиа
18 Бразилия пз Каземиро
14 Дания пз Кристиан Эриксен
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
9 Дания нп Расмус Хойлунд
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Англия Эдди Хау
История личных встреч
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед0 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
26.02.2023 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 4Манчестер Юнайтед
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 0Манчестер Юнайтед
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 4 : 3Манчестер Юнайтед
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 4Ньюкасл Юнайтед
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед3 : 1
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1742
2
Лига чемпионов
Арсенал1836
3
Лига чемпионов
Челси1835
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1834
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1829
6 Борнмут1829
7 Манчестер Сити1828
8 Фулхэм1828
9 Астон Вилла1828
10 Брайтон энд Хоув Альбион1826
11 Брентфорд1824
12 Тоттенхэм Хотспур1823
13 Вест Хэм Юнайтед1823
14 Манчестер Юнайтед1822
15 Эвертон1717
16 Кристал Пэлас1817
17 Вулверхэмптон1815
18
Зона вылета
Лестер Сити1814
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1812
20
Зона вылета
Саутгемптон186

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