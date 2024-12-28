Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|20
|зщ
|Диогу Дало
|12
|зщ
|Тирелл Маласиа
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|16
|нп
|Амад Диалло
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Эдди Хау
История личных встреч
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|02.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|26.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|2 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|27.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 4
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 4
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|36
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|18
|35
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|18
|34
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|29
|6
|Борнмут
|18
|29
|7
|Манчестер Сити
|18
|28
|8
|Фулхэм
|18
|28
|9
|Астон Вилла
|18
|28
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|26
|11
|Брентфорд
|18
|24
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|23
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|18
|22
|15
|Эвертон
|17
|17
|16
|Кристал Пэлас
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|6