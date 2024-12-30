Комо - Лечче 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
30 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Лечче, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Лечче
Лечче
|25
|вр
|Пепе Рейна
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|20
|пз
|Серхи Роберто
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|79
|пз
|Николас Пас
|16
|нп
|Алиу Фадера
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|11
|нп
|Андреа Белотти
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
|7
|нп
|Тете
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|1 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|1 : 1
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|18
|35
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|17
|31
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|17
|23
|10
|Дженоа
|18
|19
|11
|Рома
|17
|19
|12
|Торино
|17
|19
|13
|Эмполи
|18
|19
|14
|Парма
|18
|18
|15
|Лечче
|17
|16
|16
|Комо
|17
|15
|17
|Верона
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|18
|10