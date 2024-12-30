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Комо - Лечче 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
30 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Комо
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Лечче, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Лечче
Лечче
25 Испания вр Пепе Рейна
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
13 Италия зщ Альберто Доссена
77 Бельгия зщ Игнасе ван дер Бремпт
20 Испания пз Серхи Роберто
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
79 Аргентина пз Николас Пас
16 Гамбия нп Алиу Фадера
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
11 Италия нп Андреа Белотти
30 Италия вр Владимиро Фальконе
13 Дания зщ Патрик Доргу
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
19 Франция зщ Габи Жан
25 Италия зщ Антонино Галло
29 Мали пз Лассана Кулибали
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Черногория нп Никола Крстович
7 Испания нп Тете
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Марко Джампаоло
История личных встреч
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Лечче1 : 0Комо
05.02.2022 Италия - Серия B Серия B. 21-й тур Комо1 : 1Лечче
29.08.2021 Италия - Серия B Серия B. 2-й тур Лечче1 : 1Комо
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 2 : 0Комо
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Комо2 : 0
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 2Комо
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Комо1 : 1
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Комо0 : 2
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Лечче1 : 2
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Лечче2 : 1
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 4 : 1Лечче
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Лечче1 : 1
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 1Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1841
2
Лига чемпионов
Интер М1740
3
Лига чемпионов
Наполи1738
4
Лига чемпионов
Лацио1835
5
Лига Европы
Фиорентина1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1731
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1723
10 Дженоа1819
11 Рома1719
12 Торино1719
13 Эмполи1819
14 Парма1818
15 Лечче1716
16 Комо1715
17 Верона1715
18
Зона вылета
Кальяри1814
19
Зона вылета
Венеция1713
20
Зона вылета
Монца1810

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