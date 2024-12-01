Брентфорд - Арсенал 01 Января прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
01 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Арсенал, которое состоится 01 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Арсенал
Лондон
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|36
|зщ
|Чи-Су Ким
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|27
|пз
|Витали Янельт
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|11
|нп
|Йоан Висса
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|41
|пз
|Деклан Райс
|5
|пз
|Томас Парти
|29
|пз
|Кай Хаверц
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|9
|нп
|Габриэл Жезус
Главные тренеры
|Томас Франк
|Микель Артета
История личных встреч
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|13.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|26.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 1
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 5
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|19
|37
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|36
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|32
|6
|Манчестер Сити
|19
|31
|7
|Борнмут
|19
|30
|8
|Фулхэм
|19
|29
|9
|Астон Вилла
|19
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|27
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|24
|12
|Брентфорд
|18
|24
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|19
|22
|15
|Кристал Пэлас
|19
|20
|16
|Эвертон
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|6