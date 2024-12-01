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Брентфорд - Арсенал 01 Января прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
01 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Брентфорд
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Арсенал, которое состоится 01 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Арсенал
Лондон
12 Исландия вр Хаукон Рафн Валдимарссон
36 Южная Корея зщ Чи-Су Ким
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
27 Германия пз Витали Янельт
18 Украина пз Егор Ярмолюк
6 Дания пз Кристиан Нёргор
24 Дания нп Миккель Дамсгор
19 Камерун нп Брайан Мбемо
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
11 ДР Конго нп Йоан Висса
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
41 Англия пз Деклан Райс
5 Гана пз Томас Парти
29 Германия пз Кай Хаверц
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Испания Микель Артета
История личных встреч
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1Брентфорд
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брентфорд0 : 1Арсенал
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд0 : 1Арсенал
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Арсенал1 : 1Брентфорд
18.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брентфорд0 : 3Арсенал
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал2 : 1Брентфорд
13.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брентфорд2 : 0Арсенал
26.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал3 : 1Брентфорд
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Брентфорд
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Брентфорд0 : 2
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 3 : 1Брентфорд
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Брентфорд
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брентфорд4 : 2
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Арсенал1 : 0
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 5Арсенал
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Арсенал3 : 2
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Арсенал0 : 0
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Арсенал3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1845
2
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1937
3
Лига чемпионов
Арсенал1836
4
Лига чемпионов
Челси1935
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1932
6 Манчестер Сити1931
7 Борнмут1930
8 Фулхэм1929
9 Астон Вилла1929
10 Брайтон энд Хоув Альбион1927
11 Тоттенхэм Хотспур1924
12 Брентфорд1824
13 Вест Хэм Юнайтед1923
14 Манчестер Юнайтед1922
15 Кристал Пэлас1920
16 Эвертон1817
17 Вулверхэмптон1916
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1915
19
Зона вылета
Лестер Сити1914
20
Зона вылета
Саутгемптон196

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