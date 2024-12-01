Лутон Таун - Норвич Сити 01 Января прямая трансляция
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
01 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Норвич Сити, которое состоится 01 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|4 : 2
|26.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 1
|06.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 0
|02.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|05.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 1
|26.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|2 : 1
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|1 : 0
|20.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 0
|10.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|1 : 1
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|1 : 2
|10.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|24
|51
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|24
|49
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|24
|48
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|24
|44
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|23
|38
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|24
|37
|7
|Уотфорд
|23
|37
|8
|Вест Бромвич Альбион
|24
|36
|9
|Суонси Сити
|24
|33
|10
|Бристоль Сити
|24
|33
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|24
|33
|12
|Норвич Сити
|24
|30
|13
|Миллуолл
|23
|29
|14
|Престон Норт Энд
|24
|29
|15
|Ковентри Сити
|24
|28
|16
|Дерби Каунти
|24
|27
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|24
|26
|18
|Сток Сити
|24
|25
|19
|Лутон Таун
|24
|25
|20
|Оксфорд Юнайтед
|23
|24
|21
|Халл Сити
|24
|22
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|23
|21
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|22
|20
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|23
|18