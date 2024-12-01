02:15 ()
Свернуть список

Лутон Таун - Норвич Сити 01 Января прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
01 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Лутон Таун
Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Норвич Сити, которое состоится 01 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турНорвич Сити4 : 2Лутон Таун
26.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турЛутон Таун2 : 1Норвич Сити
18.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турНорвич Сити0 : 1Лутон Таун
06.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турНорвич Сити3 : 0Лутон Таун
02.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турЛутон Таун3 : 1Норвич Сити
05.09.2020Англия - Кубок лиги1-й раундЛутон Таун3 : 1Норвич Сити
26.01.2013Кубок Англии1/16 финалаНорвич Сити0 : 1Лутон Таун
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур2 : 1Лутон Таун
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур1 : 0Лутон Таун
20.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турЛутон Таун2 : 1
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 0Лутон Таун
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турЛутон Таун2 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турНорвич Сити1 : 1
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турНорвич Сити2 : 1
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур2 : 1Норвич Сити
15.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турНорвич Сити1 : 2
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур0 : 0Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close