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Кардифф Сити - Ковентри Сити 01 Января прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
01 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Кардифф Сити
Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Ковентри Сити, которое состоится 01 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турКовентри Сити2 : 2Кардифф Сити
01.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турКовентри Сити1 : 2Кардифф Сити
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКардифф Сити3 : 2Ковентри Сити
29.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турКовентри Сити0 : 0Кардифф Сити
15.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турКардифф Сити0 : 1Ковентри Сити
15.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турКардифф Сити2 : 0Ковентри Сити
15.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКовентри Сити1 : 0Кардифф Сити
13.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турКардифф Сити3 : 1Ковентри Сити
25.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турКовентри Сити1 : 0Кардифф Сити
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур1 : 2Кардифф Сити
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур3 : 2Кардифф Сити
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турКардифф Сити0 : 2
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 2Кардифф Сити
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турКардифф Сити0 : 2
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турКовентри Сити0 : 0
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турКовентри Сити4 : 0
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур4 : 1Ковентри Сити
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турКовентри Сити2 : 1
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур2 : 0Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

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