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Портсмут - Суонси Сити 01 Января прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
01 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Портсмут
Суонси Сити

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Суонси Сити, которое состоится 01 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турСуонси Сити2 : 2Портсмут
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур3 : 0Портсмут
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур2 : 1Портсмут
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турПортсмут4 : 1
13.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур4 : 0Портсмут
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турПортсмут0 : 0
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турСуонси Сити2 : 1
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турСуонси Сити3 : 0
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур2 : 1Суонси Сити
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турСуонси Сити2 : 3
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур1 : 2Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

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