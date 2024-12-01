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Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд 01 Января прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
01 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Уотфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд, которое состоится 01 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Уотфорд0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
14.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Уотфорд
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Уотфорд4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Уотфорд
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Уотфорд2 : 3Куинз Парк Рейнджерс
01.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Уотфорд1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Уотфорд
15.02.2019 Кубок Англии 1/8 финала Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Уотфорд
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Уотфорд1 : 2
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Уотфорд2 : 1
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Уотфорд
15.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Уотфорд2 : 1
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 1Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

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